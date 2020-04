Коронавирус в Монако: главные новости

Врачи, медсестры и санитары из больницы Монако окажут помощь своим коллегам во Франции: В течение месяца по очереди будут работать 4 врача, а также медсестры и санитары, которые окажут поддержку специалистам в восточном регионе Франции Grand Est, сильно пострадавшим от эпидемии.

Балет Монте-Карло покажет «Щелкунчика» Жана-Кристофа Майо: сегодня вечером в 17:00 и 25 апреля в 17:00, на каналах «Monaco Info» и «France 3 PACA».

Летняя выставка Гримальди Форума отменена: главная летняя выставка «Монако и Автомобиль с 1893 года по настоящее время» должна была стать кульминацией празднования 20-летнего юбилея Гримальди Форума в Монако.

Вторая виртуальная гонка и вторая победа Шарля Леклера: гонщик из Монако обогнал Александра Альбона (Red Bull) и Гуанью Чжоу (F2) – Видео

I’m actually enjoying very much playing, and streaming. And I enjoy it even more when I win. But the post race celebrations are somehow feeling a bit different. Switching off the computer and go cook white pasta is a bit less glamour than spraying champagne on the podium

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 19, 2020