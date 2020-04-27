Коронавирус в Монако: Селин Дион, доктор по телефону, классическая музыка…

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Главные новости Ковид-19 в Монако

В ЦИФРАХ

На сегодняшний день 94 человека были заражены Ковид-19. Последний случай заражения был выявлен неделю назад.

42 человека уже выздоровели.

2 человека госпитализированы и один из них находится в реанимации.

43 человека находятся дома в самоизоляции и под наблюдением врачей.

Не все из тех, кто госпитализирован в Больничном центре «Княгиня Грейс» являются жителями Княжества.

В ЦИТАТАХ

«Экономика задыхается, и чем больше времени проходит, тем больше мы рискуем увидеть новую Великую депрессию. Все это очень пагубно для экономики»

Гийом Роз (Guillaume Rose), Исполнительный директор Экономического совета Монако

«Я не могу смириться с потерей клиента, поэтому я стараюсь помочь»

Жильдо Палланка Пастор (Gildo Pallanca Pastor), владелец самого большого офисного здания в Монако.

ЗАГОЛОВКИ

Больница Монако возвращается к нормальной жизни: Больничный центр «Княгиня Грейс» (CHPG) возобновляет сегодня неотложные медицинские операции в связи с уменьшением количества пациентов Ковид-19. Столкнувшись с пандемией коронавируса, CHPG изменил свою внутреннюю организацию, чтобы уделить приоритетное внимание приему и лечению людей с симптомами Ковид-19. Другие медицинские учреждения Монако, такие как Клиника медико-хирургической ортопедии Монако (IM2S), принимали всех других пациентов пока CHPG занималась лечением коронавируса. Поскольку в настоящее время в больнице лечатся только два пациента с коронавирусом, в этот понедельник отделении экстренной помощи CHPG снова открывает свои двери для других пациентов. Больница будет оказывать неотложную медицинскую помощь 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Дистанционные медицинские консультации: Княжеское правительство разрешило при определенных условиях проводить видео- и телефонные консультации у докторов. Больничный центр «Княгиня Грейс» уже предоставляет эту услугу для своих пациентов. Другие медицинские учреждения Княжества, таким как Клиника медико-хирургической ортопедии Монако (IM2S), Кардиоторакальный центр, частные терапевты и акушерки, скоро присоединиться к этой инициативе.

Список специалистов, предлагающих онлайн консультации, обновляется ежедневно на веб-сайте www.covid19.mc.

Правительство Монако и Национальный Совет обсудили условия снятия карантинных ограничений: Главными темами этих обсуждений были раздача защитных масок, проведение тестов на Ковид-19 и отслеживание передвижений в Княжестве. И правительство, и члены Совета сошлись во мнении, что цель является двоякой: сдержать распространение коронавируса, и в то же время стимулировать экономику.

Игры малых государств Европы в Андорре переносятся на более поздний срок: «Пандемия Ковид-19 поставила Андорру в очень сложную экономическую, социальную и спортивную ситуацию», – заявил президент Олимпийского комитета Андорры. Поэтому мы решили перенести Игры на 2021 год». Учитывая, что они будут проведены на Мальте в 2023 году и в Монако в 2027 году, а 2025 год останется свободным, мы предложим нашей следующей Генеральной Ассамблее перенести Игры с 2021 на 2025 год», – добавил он.

Игры малых государств Европы проводятся каждые два года, начиная с 1985 года. «Это решение имеет серьезные последствия для наших спортсменов… но это показатель ответственности наших друзей в Андорре. Мы приветствуем их мужество и хотим показать им всю нашу поддержку», – сказала Иветта Ламбин-Берти (Yvette Lambin-Berti), Генеральный секретарь Олимпийского комитета Монако.

Концерт Селин Дион, запланированный на 18 июля на Площади Казино в Монте-Карло, отменен: «Мои мысли и молитвы обращены ко всем тем, кто потерял близких и серьезно пострадал от этой разрушительной пандемии, вызванной коронавирусом. Я знаю, что все пытаются приспособиться к этим трудным обстоятельствам, не зная, когда все вернется на круги своя», – сказала Селин Дион. Я с нетерпением жду того дня, когда мы еще сможем разделить нашу радость от совместных песен и танцев». На данный момент здоровье и безопасность являются главным приоритетом для всех… но знайте, что я действительно с нетерпением жду возможности вернуться на сцену и снова быть с вами», – добавила канадская певица.

Какие классические произведения стоит послушать, чтобы не падать духом из-за происходящего в мире? : Мы поговорили со скрипачом Александром Гершовичем, который работает в Филармоническом Оркестре Монте-Карло с 1991 года. Читайте наше интервью.

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