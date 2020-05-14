ФК «Монако»: что дальше?

Поскольку ФК «Монако» лишился возможности участвовать в европейских соревнованиях в следующем сезоне в связи с преждевременным завершением чемпионата Франции, администрация клуба уже сейчас задумалась о планах на 2020-2021 сезон. И всё это на фоне усугубляющегося кризиса в области здравоохранения и экономики, связанного с пандемией COVID-19, который продолжает сотрясать спортивную среду и, в частности, футбол.

Придётся потерпеть ещё немного. Второй год подряд ФК «Монако» не будет участвовать в престижном соревновании Лиги чемпионов несмотря на то, что ранее клуб заявлял об обратном. Даже после того 2018-2019 сезона, который чуть не закончился для клуба крушением. «Наши амбиции не меняются – мы хотим вернуться на вершину рейтинга Лиги чемпионов. Мы нацелены попасть на пьедестал почета Лиги чемпионов», – заявил прошлым летом вице-президент и генеральный директор клуба ФК «Монако» Олег Петров. По прошествии посредственного сезона, ознаменовавшегося приходом в декабре нового тренера Роберта Морено на смену Леонарду Жардиму, «Монако» занимает девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, который был прекращен на 28-ом туре из-за пандемии COVID-19. Олег Петров в интервью газете в «Nice-Matin» прокомментировал этот обескураживающий итог так: «Это явно не тот результат, которого мы ожидали. Мы должны принять его и работать дальше».

Новые игроки и новый спортивный директор

В финансовом плане, в дополнение к экономической неопределенности, связанной с текущей ситуацией (переговоры о зарплатах, получение дохода от телевизионных прав), ФК «Монако» будет вынужден искать решения для укрепления команды, в которой наблюдается неравномерное качество игры у игроков и положение которой чрезмерно зависит от успехов Виссама Бен Йеддера (Wissam Ben Yedder), одного из самых результативных игроков чемпионата Франции (18 голов) наравне с Килианом Мбаппе (Kyllian Mbappé).

«Я не думаю, что сложившаяся ситуация сильно повлияет на кадровую ситуацию команды, мы уже запланировали заключить контракты с несколькими игроками», – рассказал вице-президент ФК газете «Nice-Matin», добавив: «Мы будем стараться сократить количество игроков, которые играют у нас по контракту, но мы также понимаем, что трансферное окно в этом году будет особенным. Мы не будем спешить». Перед тем, как заняться пересмотром состава команды, клуб должен нанять нового спортивного директора. «Это стратегически важная позиция. Его цели и задачи четко определены. Кризис несколько замедлил поиски, но мы продолжаем над этим работать», – заявил Олег Петров. Среди претендентов на должность – Джон Уильямс (John Williams), нынешний спортивный директор ФК «Амьен», и Оливье Пикке (Olivier Pickeu), который ранее работал с ФК «Анже». На данный момент на официальном сайте клуба «Монако» никаких заявлений по этому поводу нет.

Зарплаты, смена состава и дальнейшие перспективы

Перед новым спортивным директором с самого начала будет поставлена сложная задача по выбору игроков, среди которых будут новые игроки, несколько арендованных (Ислам Слимани (Islam Slimani), Адриен Силва (Adrien Silva), Тьемуэ Бакайоко (Tiemoué Bakayoko)) и те, кем заинтересованы другие клубы (Виссам Бен Йеддер, Фоде Балло-Туре). При этом ФК «Монако» необходимо решить вопрос с зарплатами игроков. Стремясь договориться с игроками о зарплатах в кризисный период, руководство клуба внесло на рассмотрение несколько предложений. На данный момент игроки «Монако» не приняли предложенные условия. В тоже время, руководства других клубов, участвующих в чемпионате Франции, также пытаются договориться с игроками о снижении зарплаты. Одно можно сказать точно: лето в «Монако» будет «жарким».