Как спортсмены Монако возвращаются к тренировкам?

После постепенного снятия ограничительных мер 4 мая монакские спортсмены смогли возобновить свои тренировки. Однако те, кто занимается командными видами спорта и дисциплинами, которые невозможно проводить на открытом воздухе, начнут тренироваться еще нескоро.

Есть такие счастливчики, как Люка Катарина (Lucas Catarina), которые смогли вновь оказаться на тренировочной площадке. Но есть и те, кто должен еще подождать. Например, Кевин Кроветто (Kevin Crovetto), Квентин Антоньелли (Quentin Antognelli) или Уго Микаллеф (Hugo Micallef). «Теннис – один из немногих видов спорта, которым разрешено заниматься без ограничений, и это хорошо для нас», – улыбается Люка Катарина, испытывающий заметное наслаждение от того, что вновь держит в руках ракетку. «Мы постепенно возвращаемся к тренировкам. Нужно восстановить выносливость на корте. Несмотря на то, что я все равно выполнял упражнения во время самоизоляции, интенсивность движений и прикладываемых усилий были меньше обычного», – объясняет игрок, занимающий 475 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. «Последние два-три дня я уже чувствую себя увереннее. Сначала после долгого перерыва никогда не получается играть так, как хочешь. А потом возвращаешься к нормальному ритму с тренировками каждое утро. Это укрепляет дух и моральное состояние, даже если ситуация настолько сложная, как сейчас. Ведь мы не знаем, когда снова сможем играть на турнирах. Эйфория от возвращения на корт продлится еще две или три недели, но потом… кто знает… »

Соревнования под вопросом

Возобновление турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации наметили в Монако на июль. Однако спортсмены других видов спорта, которым для тренировок нужно специальное помещение (например, гимнасты и боксеры), вынуждены оставаться дома. «Для нас, гимнастов, это довольно сложно. Нам еще не разрешили вернуться в зал. Трудно соблюдать ограничительные меры, особенно, когда занимаешься на гимнастических снарядах», – объясняет Кевин Кроветто. «Но нам повезло: нам разрешили забрать часть снаряжения домой, чтобы тренироваться три-четыре раза в неделю. С момента окончания самоизоляции я тренируюсь в доме у своего тренера. Мы стараемся проводить тренировки на развитие техники в небольших группах. При этом каждый спортсмен продолжает заниматься физической нагрузкой и укреплением мышц дома самостоятельно. В основном наша работа нацелена на то, чтобы вернуться в прежнюю форму после двух сложных месяцев, из-за которых мы потеряли мышечную массу и подвижность», – говорит Кевин, который участвовал в 2016 году в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. «На данный момент трудно говорить наперед и ставить какие-то цели, потому что все страны находятся на разных стадиях эпидемии. Нужно дождаться августа, чтобы рассуждать о конкретных сроках».

Разные страны – разные ситуации

Ситуация гимнаста, Кевина Кроветто, немного похожа на ситуацию боксера, Уго Микалеффа. «Нам все еще довольно непросто, ведь стадион «Луи-II» закрыт», – сожалеет монакский боксер, который в этом году стремился получить золотую медаль в своей категории на Олимпийских играх в Токио. «На данный момент я тренируюсь с тренером на улице. Мы работаем над техникой, без груши, без ринга, без соперников. Это единственное, чем мы можем заниматься. Но возможность тренироваться на открытом воздухе — это уже неплохо. Я с нетерпением жду сборов. При нормальных обстоятельствах я должен был бы на три недели уехать на Канарские острова. Но сейчас все будет зависеть от того, как в мире будут развиваться события».

Разные страны – разная ситуация. Вот, что происходит в Англии, где находится монакский гребец Квентин Антоньелли: «На данный момент у меня ничего не изменилось. Я все еще тренируюсь дома на тренажерах. В Оксфорде продолжается режим самоизоляции. Мы все еще ждем разрешения Федерации гребли Великобритании, чтобы вернуться на воду. На сегодняшний день в Европе только Бельгия, Германия и Нидерланды позволили гребцам национальной сборной приступить к тренировкам. С психологической точки зрения нам будет очень полезно вернуться на воду. Даже если сейчас еще слишком рано говорить о том, когда мы сможем участвовать в соревнованиях».