Как владельцы ресторанов переживают пандемию коронавируса?

После того, как владельцы ресторанов получили разрешение вновь открыться 2 июня, они начали думать о том, что нужно успеть сделать к моменту возвращения клиентов. Подача блюд, продажа на вынос, расширенные террасы – пищи для размышлений о том, как адаптироваться к санитарным мерам, принятым правительством, хватает.

Наконец-то, после долгого ожидания открытия и выхода из карантина, после стольких недель страданий и переживаний монакские рестораторы и, в целом, рестораторы Лазурного берега вновь готовятся поднять занавес, чтобы поприветствовать клиентов, которые, с одной стороны, не спешат покидать дома из-за риска заражения, но, с другой стороны, с нетерпением ждут момента, когда они вновь смогут вкусно поужинать на террасе ресторана. Несмотря на то, что теперь всё будет по-новому, и что придется тщательно соблюдать ограничительные санитарные меры, рестораны, борясь со страхом перед отсутствием клиентов и надеждой на полный выход из кризиса, готовятся снова накрывать столы.

Интерактивные меню, продажа на вынос, приложения солидарности

Не только владельцам ресторанов после окончания самоизоляции, чтобы сохранить бизнес, приходится придумывать что-то новое и вводить продажу на вынос (единственный реальный способ не оставаться закрытыми бесконечно). Другие жители Монако также трудятся, чтобы помочь владельцам малых торговых предприятий, которые сильнее других пострадали от санитарного и экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Один из таких помощников – Антуан Бахри (Antoine Bahri), создатель приложения «Carlo», который на единой цифровой площадке собрал все местные торговые точки, в частности рестораны. В приложении предлагаются подарочные сертификаты, позволяющие производить оплату заранее при последующем потреблении. Это один из способов помочь владельцам ресторанов выжить в ожидании торжественного открытия 2 июня. Еще одна инновационная инициатива – электронные карты. Директор монакского агентства «Capucine» Изабель Дрезен (Isabelle Drezen) вместе с Кристофом Пиччотта (Christophe Picciotta) предлагают использовать для получения меню и винной карты обычный QR-код, это бесплатно. Коды в электронном виде в формате PDF можно найти на сайте safe-menus.com. Достаточно будет просто навести камеру на экран. Вскоре планируется сделать коды на пяти языках.

Обязательное бронирование, ограниченное количество столиков, фиксированные дистанции

Возобновление работы ресторанов вызывает множество вопросов, это в том числе связано с многочисленными санитарными мерами, принятыми правительством. С учетом огромного количества ограничений – обязательного бронирования, столиками на четыре или максимум шесть человек при сохранении 50-сантиметрового расстояния между ними, расположения столов минимум на полуторном расстоянии друг от друга и электронного меню – у рестораторов нет другого выбора, кроме как подойти к встрече клиентов творчески. Если правительство решит, что размещать гостей можно будет только на террасах, ресторанам придется придумывать новый формат, который позволит безопасно устроиться на террасах (значительно меньших, чем основные залы) как можно большему количеству людей, столовые приборы нужно будет разделять минимум на две группы. Оригинальный и удивительный пример функционирования такой системы предложил веганский ресторан «Mediamatic Eten», расположенный в районе Оостердок (Oosterdok) в Амстердаме, в котором рестораны вновь открылись 21 мая. В ресторане для приема клиентов спроектировали отдельные мини-теплицы. Это позволяет одному, двум или трем гостям насладиться видами причала из небольших стеклянных конструкций, расположенных на террасе ресторана. Возможно, эту идею вскоре применят и в Княжестве?