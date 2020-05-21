Коронавирус: Монако откроет рестораны, казино и музеи 2 июня

Княжеское правительство объявило о начале 3-его этапа снятия карантинных ограничений. Таким образом, 2-ого июня несколько секторов экономики возобновят свою деятельность при условии соблюдения правил социального дистанцирования.
В среду, 20 мая, советники правительства Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger) (социальные вопросы и здравоохранение) и Жан Кастеллини (Didier Gamerdinger) (финансы и экономика) объявили о реализации третьего этапа снятия карантинных мер в Монако. Правительство признало, что обстановка в Княжестве является удовлетворительной.
«Ни один из показателей не указывает на уровень опасности», объявил Дидье Геймердингер. «Мы даем знать заранее, чтобы экономические деятели смогли подготовиться, все предусмотреть и взять на себя ответственность за эти меры».
Что вновь откроется 2 июня?
Рестораны
«Сотрудники должны будут носить маску, меню должно быть на чистой пластиковой подставке или доступно на смартфоне. Приправы должны быть индивидуальными, а музыкальная атмосфера – умеренной. В противном случае люди будут говорить громче, и существует реальный риск заражения», – объяснил Дидье Гамердингер.
Бары
«Людям придется сидеть за столом на четыре или шесть человек. Будет запрещено стоять в зале или находиться у бара. Если не будет свободных мест, вход в бар будет запрещен», – рассказал Дидье Гамердингер. «Будет запрещено караоке, а также живая музыка и игра на пианино. Как и в ресторанах, громкость звука должна быть умеренной».
Музеям и выставочным центрам будет разрешено открыться, но они должны будут регулировать поток посетителей.
На пляжах будет разрешено загорать (в настоящее время разрешена только прогулка), при условии, что между полотенцами есть расстояние в 1,5 метра, даже между членами одной семьи.
Некоторые культурные шоу (например, в Форт-Антуане) и конгресс-центры смогут вновь открыться.
Казино и игорные залы должны соблюдать правила социального дистанцирования, обеспечивать достаточное пространство между игровыми автоматами и игровыми столами и систематически дезинфицировать игральные кубики и фишки.
Индивидуальные виды спорта, включая соревнования по плаванию, будут разрешены, но коллективные и контактные виды спорта будут проводиться по усмотрению соответствующих федераций и с разрешения Министерства здравоохранения.
Что остается закрытым?
Другие учреждения, напротив, не получили разрешения правительства на открытие со 2 июня:
Кинотеатры (за исключением тех, что находятся на открытом воздухе)
Ночные клубы и дискотеки
Спортзалы
Спа-центры (за исключением индивидуальных)
Открытие бассейнов будет зависеть от каждого конкретного случая.
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