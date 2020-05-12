Видео. Роберт Морено обратился к болельщикам «Монако»

Наставник ФК «Монако» Роберт Морено выступил с заявлением после решения LFP о досрочном завершении сезона Лиги 1 2019/2020. Он поблагодарил болельщиков и сотрудников клуба.

В видеообращение, опубликованном на сайте футбольного клуба, тренер сборной «Монако» рассказал об окончании сезона и амбициях клуба на следующий год.

«Мы не сможем завершить этот сезон, и это очень обидно.

Наша команда возлагала большие надежды на оставшиеся 10 матчей, но в связи с мерами по борьбе с эпидемией профессиональная футбольная лига Франции была вынуждена досрочно завершить чемпионат, а наша команда осталась на 9-м месте, что совершенно не соответствует целям ФК «Монако». Мы с уважением принимаем это решение, понимая, что здоровье людей должно стоять на первом месте. Но это не значит, что мы будем довольствоваться этим результатом.

Уже сейчас мы начали работать над тем, чтобы сделать «Монако» сильнее и лучше, а также чтобы помочь команде достичь своих целей в следующем сезоне.

Последние недели выдались непростыми для всех: для игроков, тренерского штаба и сотрудников клуба. Именно поэтому я хотел бы поблагодарить вас за старания. Мы станем лучше в следующем сезоне, я в этом уверен.

В завершение я хотел бы поблагодарить фанатов и всех болельщиков. Без вас — мы ничто. Вы и есть «Монако». Берегите себя, нам уже скоро предстоит снова встретиться».