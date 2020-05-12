Видео. Роберт Морено обратился к болельщикам «Монако»

Наставник ФК «Монако» Роберт Морено выступил с заявлением после решения LFP о досрочном завершении сезона Лиги 1 2019/2020. Он поблагодарил болельщиков и сотрудников клуба.
В видеообращение, опубликованном на сайте футбольного клуба, тренер сборной «Монако» рассказал об окончании сезона и амбициях клуба на следующий год.
«Мы не сможем завершить этот сезон, и это очень обидно.
Наша команда возлагала большие надежды на оставшиеся 10 матчей, но в связи с мерами по борьбе с эпидемией профессиональная футбольная лига Франции была вынуждена досрочно завершить чемпионат, а наша команда осталась на 9-м месте, что совершенно не соответствует целям ФК «Монако». Мы с уважением принимаем это решение, понимая, что здоровье людей должно стоять на первом месте. Но это не значит, что мы будем довольствоваться этим результатом.
Уже сейчас мы начали работать над тем, чтобы сделать «Монако» сильнее и лучше, а также чтобы помочь команде достичь своих целей в следующем сезоне.
Последние недели выдались непростыми для всех: для игроков, тренерского штаба и сотрудников клуба. Именно поэтому я хотел бы поблагодарить вас за старания. Мы станем лучше в следующем сезоне, я в этом уверен.
В завершение я хотел бы поблагодарить фанатов и всех болельщиков. Без вас — мы ничто. Вы и есть «Монако». Берегите себя, нам уже скоро предстоит снова встретиться».
🗯️ "Merci à tous les supporters 🔴⚪️ — Prenez soin de vous et rendez-vous la saison prochaine ! " pic.twitter.com/9z4Lf7zrFM
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 5, 2020
Княжеский клуб провел не самый лучший сезон, заняв 9-е место в чемпионате, в то время как целью было завоевание пьедестала почета в начале сезона. В интервью «Nice Matin», Олег Петров, вице-президент и генеральный директор клуба, признал, что это «явно не тот результат, которого мы ожидали» и, поблагодарив болельщиков за их лояльность и поддержку, добавив: «Я хочу, чтобы они знали, что мы делали все, что могли весь этот сезон, и трудились, не покладая рук. Я убежден, что, продолжая усердно работать, мы вернемся на заслуженное место.»
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.