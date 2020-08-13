











ФК «Монако» сообщил о подписании Акселя Дисаси (Axel Disasi) на ближайшие пять сезонов. Контракт между клубом и французским центральным защитником рассчитан до июня 2025 года.

Княжеский клуб и ФК «Реймс» договорились о переходе 22-летнего защитника (190 см). Бывший игрок сборной Франции U20, которого в своем составе хотели видеть множество французских и европейских команд, выбрал «красно-белых» для продолжения своей карьеры. Бывший центральный защитник ФК «Пари» не раз был заигран за более возрастные составы, а в 17 лет уже дебютировал в основе столичного клуба в сезоне 2015-2016.

Он входил в состав лучшей обороны Лиги 1 сезона 2019/2020

После этого он продолжил свое становление во втором по силе дивизионе Франции в составе «Реймса», одержав победу в Лиге 2 в сезоне 2017-2018. В последнем розыгрыше Лиги 1 Аксель Дисаси стал незаменим игроком в обороне своей команды, проведя 27 матчей из 28 возможных. Как для клуба, так и для футболиста этот год стал крайне успешным, ведь защита «Реймса» получила звание лучшей во Франции в сезоне 2019-2020, пропустив всего 21 мяч в 28 встречах.

Я рад своему переходу в «Монако». Для меня это отличная возможность показать свои сильные стороны на самом высоком уровне и продолжить развиваться в клубе с большими амбициями. Я с нетерпением жду начала тренировочного процесса с новыми партнерами и собираюсь отдать все силы на то, чтобы команда смогла выполнить, поставленные на сезон задачи. Аксель Дисаси