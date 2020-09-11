











13 сентября пройдет седьмое по счету благотворительное ралли Féminin de Voitures Anciennes. Собранные средства будут направлены школе для девочек в Индии ассоциации «Child CARE Monaco».

Ралли начнется в 8.30 от площади Казино после завтрака в Café de Paris. Конец ралли запланирован на 19.00 у Княжеского дворца. В этом году тематикой ралли станет вестерн.

Средства для девичьей школы в Индии

Во второй половине дня пройдет розыгрыш. Собранные средства будут направлены школе для девочек в Индии, построенной ассоциацией «Child CARE Monaco». Школа была открыта в 2013 году в селе Треста в Раджастане. Сейчас в школе учатся 110 девочек. «Занятия проводятся на хинди и в соответствии с традициями и ценностями страны. Квалифицированные учителя преподают математику, географию, естественные науки, искусство и английский язык», — рассказывают в ассоциации.

«После нескольких недель карантина ралли на старинных автомобилях — это радость для всех нас», — говорят организаторы мероприятия. В прошлом году в ралли приняли участие около тридцати старинных автомобилей.