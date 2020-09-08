











Недавнее исследование, опубликованное Университетом Торонто в журнале Environmental Science and Technology Letters, обнаружило огромное количество джинсовых волокон в Атлантике.

Исследователи из Канады взяли пробы отложений дна из арктических вод, озер вблизи Торонто и озер Гурон и Онтарио. Результаты исследования раскрыли негативное влияние индустрии моды на окружающую среду: джинсовые микроволокна составили от 87% до 90% частиц. Исследователи классифицировали волокна на две категории: целлюлозные и синтетические. В обоих случаях из-за обработки или синтетической природы волокна такие отходы не распадаются в воде.

От стиральной машины до Северного Ледовитого океана

Как джинсовые волокна попадают в районы, где деятельность человека не так интенсивна? Через стиральную машину. При стирке одна пара джинсовых брюк теряет до 56 тысяч микроволокон. Длина таких волокон — менее пяти миллиметров, а стиральная машина фильтрует только от 83% до 99% таких волокон. Остальные попадают в окружающую среду.

Влияние джинсовых микроволокон на пищевую цепочку в Арктике пока не изучено. Однако исследователи считают, что влияние будет значительным: «Если у вас мало еды, приходится есть то, что есть в наличии», — сказала журналу Wired доктор Мириам Даймонд, принимавшая участие в исследовании.

Ежегодно в мире продается более 2 миллиардов джинсовых брюк. Это огромное число. Трудно найти идеальное решение проблемы. Пока же исследователи разработали систему фильтрации, которая предотвратила бы попадание 90% микроволокон на очистные сооружения.