











8 сентября бренд Armani объявил об открытии бутика в центре Монте-Карло.

Бутик площадью 150 квадратных метров расположен в отеле Hermitage в Монте-Карло. Интерьер спроектировал сам Джорджо Армани, вдохновляясь архитектурой Прекрасной эпохи — и при этом храня верность эстетике бренда. В бутике будут продаваться и женские, и мужские коллекции бренда.

Армани — история любви к Монако

Джорджо Армани не раз проявлял интерес к Княжеству. Недавно всемирно известный итальянский дизайнер выбрал автогонщика Шарля Леклера в качестве представителя своего нового бренда. Леклер объявил об этом в социальных сетях в мае прошлого года, отметив, что представлять культовый бренд — это огромная честь.

В честь открытия бутика Armani запускает два новых дизайна в коллекции сумок La Prima. Эксклюзивные клатч и сумку можно будет найти только в магазине в Монако. Коллекция La Prima вдохновлена девяностыми годами и отличается универсальным дизайном как для мужчин, так и для женщин.