











17 сентября власти Монако, Франции и Италии провели учения по реагированию на загрязнение окружающей среды. Учения были организованы Министерством охраны окружающей среды и Береговой охраной Италии. Учения прошли в рамках плана RAMOGEPOL, который регулирует координацию действий Франции, Италии и Монако в случае крупного инцидента, связанного с загрязнением окружающей среды.

Согласно сценарию учений, яхта и нефтяной танкер столкнулись у Сан-Ремо — на морской границе Франции, Италии и Монако. В результате якобы было разлито большое количество нефти, что стало угрозой французскому и лигурийскому побережью, а также Монако.

Монегаскские, французские и итальянские власти подготовились к более эффективной координации действий своих сил в случае крупного инцидента, связанного с загрязнением окружающей среды.

Борьба против крупного загрязнения окружающей среды

Основная цель учений состояла в том, чтобы в условиях максимальной реалистичности «проверить координацию и скорость реакции французских, монегаскских и итальянских властей на крупное загрязнение окружающей среды». Из-за пандемии в рамках учений не были мобилизованы ни военно-морские, ни военно-воздушные силы. Учения позволили проверить коммуникацию между государствами-членами RAMOGE, работу систем распознавания движения нефтяных пятен, а также уровень мобилизации Средиземноморской группы помощи REMPEC.

Учения, которые организуются ежегодно, «оптимизируют использование средств реагирования, принимаемых тремя странами для борьбы с загрязнением морской среды». Например, они позволили ограничить воздействие на окружающую среду после столкновения у побережья Корсики судна Ulysse и контейнеровоза Virginia, произошедшего в октябре 2018 года.