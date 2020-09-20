











Флот Монако, состоявший из двух лодок, растет: 17 сентября Департамент по морским делам представил новейшее судно Vitamar III.

Правительство Монако купило Vitamar III за 1,5 миллиона евро. Судно построено компанией Transmetal Industrie SA в соседнем регионе Вар. Лодка будет использоваться для обслуживания береговой линии и охраны окружающей среды, для пограничного контроля, пожаротушения, а также для мониторинга загрязнения вод. Vitamar станет третьей лодкой Департамента: судна Sainte-Dévote II и Corallium II были приобретены в 2014 году.

Замена старой лодки

«Нам нужно было заменить старую лодку, которой уже 25 лет. Она больше не соответствовала нашим потребностям и задачам», — рассказал глава Департамента по морским делам Армель Рудо-Лафон (Armelle Roudaut-Lafon). Лодку должны были спустить на воду в апреле, однако эти планы нарушила пандемия коронавируса. Департамент начал использовать судно в мае без традиционной церемонии благословления. «Крещение» судна состоялось только 17 сентября.

Департамент по морским делам обеспечивает безопасность мореплавания и выполняет различные административные задачи: выдача навигационных лицензий, контроль портовой деятельности. Катера Департамента также используются для выполнения научных миссий и для контроля за загрязнением моря.

Правительство Монако / Мануэль Витали