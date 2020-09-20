











«Монако» уступил «Ренну» в гостях со счетом 2-1 в рамках 4-го тура Лиги 1 Uber Eats. По ходу первого тайма капитан «красно-белых» Виссам Бен-Йеддер вывел свою команду вперед (1-0, 28e), но подопечные Жюльена Стефана смогли перевернуть ход игры на последних минутах.

По мнению тренера Нико Ковача, команда не заслужила поражения. В Бретани Нико Ковач снова прибегнул к уже ставшей привычной для футболистов «Монако» схеме 4-3-3, совершив всего два изменения в стартовом составе. Капитан Княжеского клуба Виссам Бен-Йеддер забил свой первый гол в этом сезоне. Команда создала еще два момента, которые могли бы решить исход матча, но не забила. В свою очередь «Ренн» взвинтил темп и вынудил «красно-белых» отступать. «Это детали, которые решили исход матча», сказал Нико Ковач на послематчевой пресс-конференции.

Команда проявила мужество и смогла навязать борьбу одному из лидеров Лиги 1, который будет выступать в Лиге Чемпионов Нико Кочач, тренер «Монако»

Конечный результат этой игры не может не разочаровывать, несмотря на то, что команда Нико Ковача на данный момент все еще остается в пятерке лидеров чемпионата Франции.