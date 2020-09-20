











С 18 сентября в Новом национальном музеи Монако (Nouveau Musée National de Monaco) открылась выставка «Хрупкие артефакты — история керамики». До 31 января 2021 года история керамики будет в центре внимания в одном из зданий музея – в Вилле Собер (Villa Sauber).

Куратор выставки Кристиано Раймонди (Cristiano Raimondi) отобрал более 120 работ местных и зарубежных художников для своей выставки посвященной истории керамики. Экспозиция предлагает узнать о разнообразии форм керамических изделий, а также углубиться в процесс производства. Посетители узнают, как происходит отбор и подготовка глины, а также дальнейшее украшение и эмалировка изделий. Выставка расскажет об эволюции «рецептов» и реагентов, которые применяли и применяют мастера керамики.

«Бешеный керамист из Билокси»

Выставка включает в себя работы Джорджа Ора (George Ohr), также известного как «бешеный керамист из Билокси» благодаря своим абстрактным работам. Экспозиция даст возможность взглянуть также на керамику Пикассо и на работы современных художников.

Для получения более подробной информации посетите сайт Нового Национального Музея Монако.