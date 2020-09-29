











Капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер стал лучшим игроком мачта против «Страсбура». В матче, завершившемся победой «Монако» со счетом 3-2, Бен-Йеддер забил два мяча с передач нападающего Кевина Фолланда.

«У нас крепкая и сплоченная команда. Мы очень хотели набрать эти три очка и смогли удержать результат до самого конца. Мы очень гордимся этой победой! Она показывает, что команда умеет проявлять характер и самоотверженность», — сказал Виссам Бен-Йеддер (Wissam Ben Yedder).

Во время пресс-конференции по итогам матча главный тренер ФК «Монако» Нико Ковач назвал игру Бен-Йеддера в штрафной «невероятной».

«Наш молодой коллектив состоит из сильных футболистов»

Сам Виссам Бен-Йеддер отмечает, что уверенность в своих силах никогда не покидала его. «У нас молодая команда, а начало сезона выдалось непростым, потому что нужно наладить взаимодействия. Несмотря ни на что, можно видеть, что наш молодой коллектив состоит из сильных футболистов. А также игра Кевина Фолланда в этом матче сыграла большую роль, мы смогли наладить хорошее взаимодействие, сыграли в нужном ритме, и удача улыбнулась нам и команде», — добавил капитан «красно-белых».

С начала сезона 2019-2020 Виссаму Бен-Йеддеру удалось забить 21 мяч — это лучший показатель среди французских игроков в пятерке лучших чемпионатов Европы.