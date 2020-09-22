











Во время инициативы «Монако: Столица яхтинга», которая проходит с 20 по 24 сентября, в Порт Эркюле (Port Hercule) причалила эксклюзивная яхта.

Чтобы отпраздновать прибытие, яхту M/Y Ragnar обрызгала пожарная команда Монако — это традиция, которой должна следовать каждая новая яхта, входящая в порт. Яхта длиной в 68 метров оснащена подводной лодкой.

M/Y Ragnar построена в 2012 году на верфи Royal Niestern Sander.

Яхта для арктических экспедиций

Яхта M/Y Ragnar предназначена для научных экспедиций и способна достичь Арктики: она оснащена ледоколом и системой OCS, которая передает данные, собранные из океана и атмосферы. Ее дальность действия составляет 6 000 морских миль. Яхта может достигать отдаленных районов независимо от погодных условий. По желанию заказчика яхта может вмещать транспортные средства и даже небольшую подводную лодку.

«Монако: Столица яхтинга» — это четырехдневное мероприятие, посвященное вопросам устойчивого развития и экологическим проблемам, с которыми сталкивается яхтенная индустрия. Мероприятия совпадают с «Неделей здоровья Планеты в Монако». Обсуждаемые темы варьируются от экономических последствий пандемии для морского сектора до мер по охране здоровья на борту.

Yacht Charter Fleet

Yacht Charter Fleet

Yacht Charter Fleet