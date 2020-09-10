











19 сентября миллионы людей в 150 странах мира примут участие во Всемирном дне уборки. В Монако в этот день пройдет четыре мероприятия.

По одному или в группе, на улице или дома (да, мы ведь засоряем наши телефоны, компьютеры и планшеты ненужной информацией) — во Всемирный день уборки люди прилагают усилия, чтобы сделать планету чище.

В прошлом году мероприятия прошли в 180 странах мира и объединили более 21 миллиона человек. Цель Всемирного дня уборки — не только очистить улицы, леса, реки и пляжи от мусора, но и повысить осведомленность людей о проблеме загрязнения.

В Монако пройдут четыре мероприятия, посвященные уборке. Все они организованы Décathlon Monaco. Участникам необходимо зарегистрироваться:

В 9 утра участники эко-похода соберутся у трассы в Ла-Тюрби (La Trubie), чтобы убрать тропу Тет-де-Шьен (Tête de Chien);

В 10.30 у магазина Décathlon соберутся участники 5-километрового забега;

Еще две прогулки запланированы на 10 утра. Первая начнется от Stars’N’Bar, вторая — у мэрии Монако.

Во Всемирном дне уборки будет участвовать Миссия по переходу на новые технологии в энергетике, а также SMA — создатель сортировочных контейнеров. Участники инициативы получат футболку из переработанного полиэстера и сумку.