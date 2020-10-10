











Мы продолжаем нашу рубрику о легендарных отелях Лазурного берега и направляемся на этот раз в Канны, чтобы рассказать вам о знаменитом пятизвёздочном отеле «Martinez», история которого неразрывно связана с Каннским кинофестивалем.

Здание отеля «Martinez» сложно не узнать: белоснежный фасад с кованными голубыми балконами и колоннами на последнем этаже. Этот пятизвёздочный отель — будто звезда Каннского фестиваля, гордо позирующая на набережной Круазетт. На момент своего строительства, с 1927 по 1929 год, здание было одним из самых передовых в технологическом плане и было изначально трёхэтажным. Его история вот уже на протяжении последнего столетия неразрывно связана с Каннским кинофестивалем. Ян Жиле (Yann Gillet), назначенный генеральным директором в июле 2019 года, поделился с нами своим видением отеля: «В наше время, «Martinez» можно назвать броским, но он всегда был отелем звёзд. Мы принимали, и по сей день продолжаем принимать, знаменитостей и монарших особ, даже больше, чем раньше. И наши клиенты хотят приблизиться к звёздам, почувствовать себя ими».

«Martinez» и его слава в 90-е

Успех отеля «Martinez» возрастал с успехом Каннского кинофестиваля и по словам Яна Жиле, в 90-е годы отель оказался в самом центре событий. «Это время «Canal+» (прим. французская компания кабельного вещания, начавшая освещать события Каннского кинофестиваля в 90-е годы), передачи «Nulle part ailleurs» (франц. Нигде в другом месте), шутками обернувшимися скандалами, комиком Колюшем в бассейне и многим другим… Именно эта широкая медиатизация отеля позволила ему расширить свою популярность», — с улыбкой рассказывает генеральный директор отеля. В его истории было много примечательных историй… Например предложение руки и сердца, прямо накануне свадьбы, или часы, которые необходимо было привезти за несколько часов из магазина на Вандомской площади в Париже, чтобы пройтись в них по красной дорожке кинофестиваля. Или история о молодом человеке, который специально приехал из Швейцарии, чтобы провести ночь в комнате N°320, где он был рождён. Тогда, его отец, Махараджа, выкупил два этажа отеля, чтобы супруга родила ребёнка в полном комфорте.

2020 год — тяжелый год

«Каннский кинофестиваль — это 10 дней шика и блеска, веселья и рек шампанского. Однако не только это сделало славу отелю «Martinez». Но многочисленные клиенты, которые проживали в легендарных стенах. Когда мы заходим в лобби, у нас нет ощущения, что мы находимся в отеле: хорошо освещённые залы, живописные полотна на стенах… Это рафинированность, доведенная до идеала. И потом, конечно, этот фасад, расположение прямо по середине набережной Круазетт, фантастические панорамные виды, открывающиеся из отеля…» Однако, 2020 год не является таким же блистательным для отеля «Martinez», впрочем, как и для других отелей. В связи с санитарным кризисом, Каннский кинофестиваль, который должен был состоятся во Дворце фестивалей и конгрессов (Palais des Festivals et des Congrès), был отменён, также как и многочисленные мероприятия, выставки, семинары и ярмарки. Руководством отеля было принято решение не открывать свои двери в будние дни (кроме групповых заявок), а принимать индивидуальных клиентов только на выходных. Несмотря на это, Ян Жиле настроен позитивно: «Как только клиенты вновь смогут путешествовать, мы незамедлительно откроем для них наши двери».

Отель «Martinez» вскоре приобретёт статус «Паласа»

Впереди у отеля ещё много славных моментов. В планах руководства —приобретение статуса «Палас» (прим. самая высшая категория во французской классификации отелей. Престижнее 5-ти звёзд), восьмого в регионе Прованс —Альпы — Лазурный берег. На данный момент повышение в классе этого пятизвёздочного отеля находится в процессе рассмотрения. После месяцев ремонтных работ, отель перешёл к третьей и последней фазе реновации, которая сейчас находится в процессе. «Сегодня мы работаем над обновлением шести сюитов, которые будут названы в честь известных актрис и режиссёров Каннского кинофестиваля и нашего отеля. Мы также обновили бассейн, спа, сад и освещение…». Работы, общей стоимостью 150 млн евро, должны помочь написать новую страницу блистательной истории отеля «Martinez».

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Ян Жиле, генеральный директор отеля «Le Martinez»