











Как бизнес-коуч, специализирующийся на менеджерском оптимизме и соуправляющий компанией Grow Up Consulting, Жан-Филипп Акерманн (Jean-Philippe Ackermann) сильно пострадал от экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Тем не менее, он смог диверсифицировать свою деятельность и научился никогда не сдаваться. Мы встретились с ним, в начале недели, на полях выставки Monaco Business.

В Княжестве многие мероприятия были отменены в связи с чрезвычайной санитарной ситуацией. Выставка Monaco Business всё же состоялась на радость организаторов и участников встречи. Это мероприятие в восьмой раз собрало предпринимателей из Монако и Лазурного берега, чтобы те представили свои новинки и смогли обсудить, в рамках панельной дискуссии, актуальные проблемы и вызовы, стоящие сегодня перед экономикой региона.

Все мысли о будущем…

Жан-Филипп Акерманн, присутствовавший на мероприятии от начала и до конца, не упустил возможность, чтобы поделиться своим видением ситуации: «В марте я потерял 100% своей выручки. Несмотря на потери, нужно продолжать наблюдать и анализировать каждое событие, которое может преподнести новые возможности и решения. Любой компании постоянно приходиться решать те или иные проблемы. Или мы говорим себе, что проблемы — это сложно и опускаем руки, или мы принимаем вызов и находим выход из сложившейся ситуации. Этот поиск решений делает из обычной компании – успешную».

Мне хотелось дать 10 секретов счастья, которым я сам следую изо дня в день

…и о новых возможностях

Многие компании пострадали из-за пандемии коронавируса. Сокращение рабочих мест, снижение оборотов и выручки. Но даже там, Жан-Филипп Акерманн видит возможности: «В этой ситуации я могу дать три совета. Первый совет – это работать над своим «почему». Почему я создал эту компанию? Отвечает ли компания, оказавшаяся в сложной ситуации всем моим почему? Второе — это работа над сферой компетенции компании. С какой целью она существует? Каковы её ценности? Какие у компании возможные пути развития? Последний совет — использовать «близкий менеджмент». Его смысл — постоянно работать с вопросом «Как я могу сделать лучше?», «Что я могу улучшить, чтобы вы были счастливы работая в моей компании?» Если я нахожусь в гармонии со своим «почему», со сферой её компетенции и со стилем моей менеджмента, то я смогу передать всю свою силу мои подчиненным, которые засучат рукава и помогут спасти компанию».

Оптимизм как лейтмотив

Жан-Филипп Акерманн подробно делится секретами успеха в своей недавно изданной книге. «Выражение «какой бы тонкой не была монета — у неё всегда две стороны» проходит красной нитью через мою карьеру и заряжает меня на оптимизм. Мне хотелось дать 10 секретов счастья, которым я сам следую изо дня в день. Для того, чтобы мои сотрудники поверили в меня как в руководителя, пошли бы за мной, я должен был дать им частичку этого счастья, что называется благополучием на работе». Этот стиль менеджмента приносил плоды Жану-Филиппу на протяжении всей его карьеры и, возможно, принесёт успех и другим предпринимателям, которые вдохновятся идеями бизнес-оптимизма.