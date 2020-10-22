











До 30 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит выставка фотографий, сделанных в сотрудничестве с Княжеством Монако.

Выставка «Защита всемирного морского наследия ЮНЕСКО с помощью научных исследований» состоит из 20 снимков, сделанных с четырех из пятидесяти морских объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В этих уникальных природных объектах мира на местном уровне реализуются конкретные действия, направленные на глобальное сохранение океана посредством научных полевых исследований и инноваций», — поясняет ЮНЕСКО.

Монако и ЮНЕСКО: сотрудничество

С 2017 года Монако поддерживает ЮНЕСКО в сохранении и научном исследовании морских объектов, внесенных в список всемирного наследия. Партнерство осуществляется в том числе через Société des Explorations de Monaco, которое возглавляет совместные международные научные экспедиции. Результаты исследований помогают местным командам, одновременно привлекая «международное внимание к проблемам сохранения, с которыми сталкиваются самые знаковые места мира».

Эта выставка стала частью Десятилетия науки об океане в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций (или «Десятилетия океана»), которое начнется в январе 2021 года. Цель инициативы: увеличить инвестиции в науку об океане и мобилизовать инновации для защиты океанов.