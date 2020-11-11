











Председатель Комиссии по цифровому развитию при Национальном совете Монако Франк Жюльен (Franck Julien) представил обновленную информацию о развитии процессов цифровизации в Княжестве. У него нет ни малейших сомнений в том, что блокчейн будет играть ключевую роль в цифровой революции. Но нужно будет набраться терпения.

Развитие цифровых технологий, по-видимому, требует ускоренной демократизации блокчейна. Является ли это ключём к успеху в процессе цифрового преобразования?

Как и все технологические революции, революция блокчейна будет постепенной. Некоторые люди склонны сравнивать влияние технологии блокчейна с влиянием интернета. Безусловно, интернет полностью видоизменил многие сферы деятельности, но на это ушли десятилетия. То же самое будет и с блокчейном. На данном этапе речь идет скорее о позиционировании Княжества в этих будущих ключевых отраслях экономики. Очевидно, что чем раньше мы появимся в этой новой экосистеме, тем больше будут наши шансы на получение экономической выгоды от неё. Благодаря своим размерам, короткой цепочке принятия решений, маневренности, а также политической воле (которая была выражена через государственную инициативу «Extended Monaco»), Княжество располагает всеми активами для достижения этой цели.

Для широкой массы населения наиболее ощутимым воздействием будет использование криптовалюты в качестве платежного средства

Как технология проявит себя в будущем? Изменит ли она наш уклад?

Мой ответ, вероятно, удивит вас, но что касается широких масс населения, вероятно, не очень. Технология блокчейна будет «невидимой» технологией. Немного похоже на искусственный интеллект, который большинство из нас сегодня использует, не зная об этом. Там, где интернет передает информацию, технология блокчейна передает ценность, будь то прав, товаров или услуг. Для широкой массы населения наиболее ощутимым воздействием будет использование криптовалюты в качестве платежного средства. Но, важно отметить, что криптовалюта — это не обязательно Bitcoin, Ethereum или Ripple, к характеристикам которых относится то, что они не привязаны к законному платежному средству и не имеют юридического статуса валюты. Это может быть StableCoin, управляемый центральными банками, стоимость которого может быть привязан к таким валютам, как евро, доллар или юань.

Считающаяся самой безопасной технологией в мире, блокчейн зарекомендовал себя во многих отраслях экономики. Имеет ли эта технология юридическую легитимность?

Теоретически мы уже решили этот вопрос. Закон № 1.383, в который мы внесли изменения в декабре 2019 г. и который был переименован в «Закон о цифровизации Княжества», установил условия бремени доказывания для информации, помещённой в блокчейн. Однако, в настоящее время ещё остается проблематика публикации нормативных текстов. Это одна из первых тем, которую я поднял в беседе с новым государственным министром г-м Пьером Дарту (Pierre Dartout), когда мне представилась возможность презентовать ему работу Комиссии по цифровому развитию. После этого, государственный министр в своем ответе на доклад, сопровождающий анализ второй поправки к бюджету на 2020 год, обязался, что тексты нормативных правовых актов, касающиеся этих вопросов, будут опубликованы в первой половине 2021 года.

Опережает ли Монако другие страны в этом законодательном процессе?

Что касается цифровых технологий, наши законы и нормативные акты зачастую заимствовались в других странах с десятилетним опозданием. Национальный совет нынешнего созыва в корне изменил эту тенденцию. Был изучен и принят целый ряд очень структурных и объемных текстов. Например, как я уже упоминал в предыдущем ответе, Закон № 1.383 «о цифровизации Княжества», в котором, в частности, была определена доказательная ценность блокчейна, затем Закон № 1.483 «о цифровой идентичности» и, совсем недавно, Закон № 1.491 «об эмиссии токенов».

В декабре 2019 года я вынес на рассмотрение законодательное предложение № 246, которое направлено на «токенизацию» акций компаний, не котирующихся в блокчейне. С тех пор правительство заявило о своей готовности преобразовать это законодательное предложение в законопроект.

Нет причин, по которым Монако не должно найти свое место в чрезвычайно многообещающем мире блокчейна

В чем заключается смысл этого законопроекта?

Наши обсуждения с правительством по законопроекту № 995, касающемуся технологии блокчейна, привели к соглашению, в котором правительство обязалось представить к концу года закон о компаниях представляющих услуги в области цифровых активов. Этот закон будет иметь важное значение для развития новой экосистемы предпринимателей Монако, которые будут использовать бесчисленные возможности, предоставляемые технологией блокчейна, в частности, цифровыми активами и «смарт-контрактами». В дополнение к текстам, которые я процитировал, вероятно, потребуется продолжить обсуждение вопроса об управлении цифровыми активами, которые будут обладать характеристиками финансовых инструментов. Поэтому последнему вопросу Швейцария в настоящее время занимает лидирующую позицию, но при этом нет причин, по которым Монако не должно найти свое место в чрезвычайно многообещающем мире блокчейна.