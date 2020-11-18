











По случаю празднования Национального дня Монако Князь Альбер II и его супруга Княгиня Шарлен отправились в больничный центр принцессы Грейс, где вручили награды медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Помимо этого, больничный центр был награжден Орденом Гримальди.

Медики получили Ордена Гримальди, волонтеры — Медали Почета. Независимо от наград, в этот вторник самоотверженность сотрудников Больничного центра принцессы Грейс была оценена по достоинству. Княжеская семья выразила уважение 2700 работникам, которые входят в больничное сообщество.

Вручение наград стало частью церемоний Национального дня Монако в 2020 году. Церемония была учреждена Князем Ренье III 18 ноября 1954 года. Ее цель — вознаграждение за заслуги перед Князем и его семьей, а также за действия, способствующие престижу Княжества.

Вознаграждение за участие и самопожертвование

В Княжеском дворце государь, который сам вылечился от вируса, поблагодарил медиков за их профессионализм: «Мне казалось естественным и правильным выразить благодарность сообщества тем, кто не остается в стороне».

Правительство, в соответствии с моими директивами, приняло меры по сдерживанию распространения коронавируса, стремясь при этом максимально сохранить экономическую активность и занятость. Князь Монако Альбер II

Незавершенный бой

Однако работа сотрудников больницы — не в прошлом. Столкнувшись с новой волной коронавируса, Князь напомнил о важности соблюдения медико-санитарных мер, принятых в Княжестве, ведь они направлены на общее благо: как здравоохранения, так и экономики.