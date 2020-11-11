











9 ноября Княжеское правительство собралось, чтобы подвести промежуточные итоги развития кризиса в области здравоохранения. Вариант локдауна пока не рассматривается.

Спустя неделю после введения комендантского часа собрались государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout), министр по социальным вопросам и вопросам здравоохранения Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger) и министр внутренних дел Патрис Селларио (Patrice Cellario). С начала пандемии в Княжестве зафиксировано 490 случаев коронавируса — это данные Княжеского правительства по состоянию на 9 ноября. Несмотря на то, что 369 человек выздоровели, Княжеское правительство еще раз напомнило о важности мер осторожности.

Рост числа штрафов

Несмотря на усиление контроля за соблюдением барьерных мер, некоторые нарушения все же фиксируются. Около ста штрафов было назначено за несоблюдение масочного режима, еще 26 — за нарушение комендантского часа. 25 штрафов было выписано за несоблюдение правил дистанции.

Необходимы коллективные усилия

Механизм контроля соблюдения санитарных мер будет усилен, но правительство с удовлетворением отмечает, что 85% жителей Монако носят маски в общественных местах. Государственный министр Пьер Дарту напомнил: «Битва будет выиграна только в том случае, если каждый проявит ответственность. Мы не можем приставить офицера к каждому жителю».

Уровень заболеваемости: лучше, чем у соседей

Уровень заболеваемости в Княжестве почти удвоился за неделю: со 168,42 до 315,79. Однако правительство рассматривает ситуацию в динамике. «Этот показатель значительно вырос. Но он остается ниже, чем в Приморских Альпах (порядка 367), и во Франции (457,6)», — отметил Пьер Дарту. Он добавил, что коэффициент позитивных тестов составляет 8,75 по сравнению с 20,3 во Франции. «Очевидно, что, несмотря на эти цифры, мы не планируем переходить к локдауну, поскольку уже принятые меры адаптированы к особенностям Монако».