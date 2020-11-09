











Лучшая защита от коронавируса — соблюдение барьерных мер и физическое дистанцирование. И все же многие пренебрегают этими простыми правилами. На такое безрассудство обратило внимание Княжеское правительство — теперь планируется усилить контроль.

Инструкции были переданы в Службу общественной безопасности. Сначала офицеры будут предупреждать о действующем порядке, но несогласные могут быть привлечены и к более серьезным мерам.

При необходимости могут быть применены штрафы, предусмотренные регламентом — от 100 до 300 евро. Напоминаем, что любой человек старше пяти лет должен носить маску в общественных местах и ​​местах общего пользования — автобусы, торговые центры или общественные лифты. Для тех, кто забыл: маска должна закрывать рот и нос. Что касается комендантского часа, то также введены меры контроля.

Повышенный контроль на границах

Монако не является мишенью для террористов, но, учитывая недавнюю трагедию в Ницце, лучше проявлять осторожность. На прошлой неделе государственный министр Пьер Дарту, объявляя о введении комендантского часа и обязательном ношении масок, заявил: «Княжество усилило бдительность. Конечно, ужесточается пограничный контроль, но не только. На местах работаю сотрудники правоохранительных органов. Их цель — предотвращать преступления и хранить спокойствие в Княжестве».