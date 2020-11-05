











В ежедневных отчетах органов здравоохранения Монако ежедневно появляются новые случаи коронавируса. Число людей, столкнувшихся с коронавирусом с начала пандемии, на сегодняшний день составляет 397 человек.

Вечером 3 ноября в Больнице Принцессы Грейс появилось 13 новых пациентов. Пять пациентов, в том числе трое жителей Монако, проходят курс интенсивной терапии. 12 человек выздоровели. Общее число вылеченных с начала пандемии составляет 293 человека.

89 человек все еще находятся под опекой Центра домашнего мониторинга — он работает с пациентами с небольшими симптомами, которые не нуждаются в амбулаторном лечении.

С 26 октября число случаев Covid-19 среди жителей Монако продолжает расти. В субботу 31 ноября было 78 случаев, в воскресенье 1 ноября — 84 случая, вечером 2 ноября — 82 случая.

Эффективная стратегия скрининга

В Монако уровень скрининга ПЦР на 100 000 жителей практически вдвое выше, чем в Париже или Марселе, и в три раза выше, чем в Италии. В отличие от Франции, ученый совет Монако требует усиленной защиты наиболее уязвимых. Фактически, по данным Public Health France, на долю лиц старше 60 лет приходилось более 98% смертей во время первой волны. Этот критерий нужно учитывать: каждому четвертому жителю Монако более 65 лет.