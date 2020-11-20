











В рамках Национального дня Монако продолжается присуждение наград. В этот вторник Принцесса Ганноверская отметила заслуги пяти знаменитостей из Монако в Голубом зале Княжеского дворца.

В этом году из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия в рамках Национального дня Монако изменили формат. В целях безопасности Принцесса Каролина провела церемонию в строгом соответствии с барьерными мерами. Однако коронавирус все же доставил некоторые неудобства. «К сожалению, пандемия помешала некоторых личностям, которых я бы хотела наградить, быть с нами этим утром. Мысленно я с ними», — сказала Принцесса Ганноверская.

Это большое удовольствие, каждый год в канун нашего Национального дня награждать наших деятелей культуры за заслуги перед Княжеством.

Дань уважения различным деятелям культуры

Личности, которые работают в сфере искусства в Княжестве, получили высокую оценку за свой труд. Награды получили люди, работающие в сфере культуры, науки, истории и в организации памятных мероприятий.

«Вы не побоялись взять на себя обязательства. Пугающая некоторых неуверенность не может повлиять на искусство, творчество и воображение. Вы доказали это. В той или иной области Вы внесли свой вклад в известность Монако», — сказала принцесса Ганноверская.

Княжество чествует культуру

Медицинские и экономические условия, связанные с коронавирусом, подрывают культурную деятельность, поэтому Принцесса Каролина выразила особую благодарность «покровителям — ассоциациям, фондам и отдельным лицам, щедрость которых побуждает не сдаваться, какой бы хрупкой ни была ситуация». Это означает, что Княжеская семья проявляет огромный интерес к культуре, которая всегда приветствовалась на землях Монако.