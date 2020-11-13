











Статистическое управление Монако опубликовало данные о ВВП за 2019 год. После падения на 3,5% в 2017 году и роста на 6,0% в 2018 году, в 2019 году ВВП Монако продолжил расти.

В 2019 году ВВП Монако достиг 6,63 млрд евро по сравнению с 6,09 млрд евро в 2018 году.

Как и в 2018 году, валовой операционный профицит увеличился на 13,8%. Уровень занятости рос как в частном, так и в государственном секторе: число новых работников увеличилось на 2,8% (1 564 человека).

Доходы физических лиц выросли на 4,6%. Следует отметить, что они составляют почти половину ВВП (44,8%) без учета субсидий. Налоги, уплаченные за продукцию, увеличились на 5,8%, а субсидии — на 1,5%.

Значительные различия между секторами

Как и в предыдущие годы, доходы распределялись между секторами неравномерно. В восьми из двенадцати основных отраслях наблюдался рост ВВП.

С точки зрения ВВП, три наиболее важных сектора в Монако:

Финансовая и страховая деятельность (17,8%)

Научно-техническая деятельность, административное и вспомогательное обслуживание (17,0%)

Деятельность в сфере недвижимости (10,0%), которая вошла в тройку лидеров после спада в строительном секторе.

На эти три сектора приходится почти половина (44,4%) дохода.

Несмотря на рост в 2019 году, есть опасения, что пандемия может оказать существенное влияние на ВВП в 2020 году.