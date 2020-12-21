











Новая серия исследований Barclays Private Bank показывает, что следующее поколение женщин с высоким уровнем дохода может изменить семейную и банковскую динамику. К такому выводу эксперты пришли после анализа комментариев 400 членов богатых семей, банкиров и экспертов.

По оценкам, к 2030 году 4 из 5 (82%) женщин из богатых семей унаследуют около 5 триллионов долларов. По мере роста состояния женщины сталкиваются с дискриминацией: трое из пяти женщин считают, что финансовый советник относится к ним иначе, чем к мужчинам. Не говоря о том, что у 22% женщин нет финансового консультанта. Для сравнения, среди мужчин этот показатель составляет 9%.

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Без такой поддержки женщины зачастую менее уверены в принятии семейных финансовых решений. 41% из них не участвуют в этом процессе. Хотя 9 из 10 женщин признали, что в той или иной степени все же участвуют в процессе принятия таких решений.

Финансы: сфера для мужчин?

Среди основных лиц, принимающих решения по вопросам семейного благосостояния, четверо из пяти — мужчины. Независимо от пола, владельцы состояний в два раза чаще обращаются к своим сыновьям (29%), чем к дочерям (14%), когда речь заходит о финансах и инвестициях.

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К счастью, роль женщин меняется в связи с более высоким уровнем образования и менее традиционным взглядом на молодое поколение. «Сектору необходимо преодолеть существующие предрассудки… и обеспечить женщинам основу для их роли в качестве глобальных предпринимателей будущего», — резюмировала Ильва Бекстром (Ylva Baeckstrom), эксперт по финансам и гендерным вопросам.