











ФК «Монако» одержал победу над марсельским «Олимпиком» (3-1) на домашнем стадионе «Луи II» в рамках 21 тура чемпионата Франции. Четвертая победа подряд позволяет монегаскам приблизится к подиуму.

Выход на поле Александра Головина изменил все расклады на поле в матче, в котором «Монако» проигрывал в счете по завершению первого тайма. Уже на 12-ой минуте гол в ворота подопечных Нико Ковача забил Неманя Радонич (0-1, 12’), а во втором тайме монегаски смогли забить три безответных мяча.

Головин — автор двух голевых передач

Мастер стандартов, российский легионер «Монако», с углового отправил мяч точно на голову Гильермо Марипану, который сравнял счет на 48-ой минуте. А на 75-ой сделал еще одну голевую передачу на Орельена Тчуамени. Третий мяч в ворота «Марселя» забил Стеван Йоветич. Игрок сборной Черногории вышел на поле в концовке матча, заменив Виссама Бен-Йеддера, и блистательно исполнил штрафной, точно отправив мяч в ворота «Олимпика» уже в добавленное время (1-3, 90+1’).

Монегаски непобедимы в 2021 году

Эта драгоценная победа (четвертая подряд) над прямым конкурентом в борьбе за места в еврокубках, позволяет «Монако» вплотную приблизиться к «Лиллю» (2-ое место, 42 очка) и «Лиону» (3-е место, 40 очков) в турнирной таблице перед воскресными матчами. Непобедимые и несокрушимые в 2021 году, подопечные Нико Ковача продолжает удивлять и в следующее воскресенье постараются продолжить победную серию в гостевом матче против «Нанта» (9 февраля в 21:00 по европейскому времени).