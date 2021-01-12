











9 января стало второй субботой распродаж в Монако. В условиях пандемии и для защиты населения в окрестностях и на территории Княжества проводились проверки.

Толпы в магазинах и десятки сумок? Ушли те дни, когда распродажи были источником хаоса. В 2021 году коронавирус поставил все на тормоз. Власти Монако тоже стремились «притормозить» в эти выходные и удвоили контроль на границах и на железнодорожном вокзале — чтобы избежать столпотворений на парковках, в магазинах и общественных местах.

Во Франции распродажи отложили до 20 января, поэтому в Монако ожидали множество покупателей из соседней страны. Хотя все магазины Княжества доступны для посетителей, сотрудники полиции могут ограничить доступ к Монако лицам, не являющимся резидентами и не имеющим веских причин для въезда в страну.

Реальность такова, что в Монако есть внутренние продажи для людей, которые находятся у себя дома Николас Матиалей-Нармино (Nicolas Matile-Narmino), президент Союза торговцев и ремесленников Монако

Внешних клиентов не так много

9 января с 12 до 14 часов фиксировалось пиковое движение, а 119 автомобилей на границе с Кап-Д’ай развернули. Тем не менее, «распродажи не привлекли столько людей, сколько ожидалось», — сказал в комментарии для Nice-Matin глава полиции Лоран Браулио (Laurent Braulio).

Факт, подтвержденный президентом Союза торговцев и ремесленников Монако Николасом Матиалей-Нармино, который от имени торговцев сказал Monaco Info: «Тут достаточно просторно. Люди не стоят в очереди перед магазинами».