











Ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в регионе Приморских Альп, с которым у Монако есть сухопутная граница. На этом фоне Княжество ввело новую серию мер по борьбе с распространением вируса. Что разрешено делать туристам в Монако, как работает комендантский час и ограниченный доступ в рестораны?

Из-за роста числа случаев коронавируса в Ницце 28 декабря мэр Кристиан Эстроси (Christian Estrosi) обратился к Монако с просьбой ограничить передвижение между Княжеством и Ниццей. В ответ на просьбу мэра Ниццы Монако ограничило доступ в рестораны. Со 2 января посетить рестораны Княжества могут только жители Монако, гости отелей или работающие в стране люди. Это правило не распространяется на заказы на вынос.

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Можно ли остаться в Монако с ночевкой? Конечно. Однако по прибытии туристы должны обратиться в колл-центр Covid-19 и пройти обследование. Если тест на коронавирус окажется отрицательным, проходить изоляцию не потребуется. Туристы могут наслаждаться всем, что предлагает Монако, не забывая о комендантском часе, который начинается в 20.00.

Культурные объекты и магазины остаются открытыми

В Монако все музеи, казино и культурные заведения остаются открытыми. Туристы могут посещать выставки и концерты. Если человек приехал из Франции, он должен вернуться в свою страну до 18.00 — французского комендантского часа. В Монако разрешен шопинг. Начались зимние распродажи, которые продляться до середины февраля. В настоящее время граница Франции и Монако остается открытой.

По распоряжению Княжеского правительство, в Монако необходимо носить маски в общественных местах.

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