











Даже в обычный год январь бывает довольно унылым месяцем. Чтобы избежать зимней хандры, мы выбрали лучшее, что Княжество может предложить в течение следующих четырех недель — даже если вы здесь не живете!

1. Покатайтесь на коньках в Порт Эркюле

Каждую зиму бассейн Ренье III превращается в живописный открытый каток прямо напротив знаменитой гавани Монако, заполненной роскошными яхтами. Несмотря на пандемию коронавируса, каток площадью в 1000 квадратных метров останется открытым до начала марта (к этому времени могут открыться границы!). Более подробная информация: Мэрия Монако

© Правительство Монако

>> СМОТРИТЕ ВИДЕО: Волшебство Рождества пришло в Монако

2. Насладитесь праздничным ужином

Отели и рестораны Монако, в том числе обладающий тремя звездами Мишлен ресторан Le Louis XV, будут вести праздничное обслуживание до 10 января. После этого наслаждаться местными ресторанами смогут гости отелей. Если вы сейчас не можете путешествовать, почему бы не подписаться на страницу повара, награжденного звездой Мишлен, Марселя Равина в Instagram и не попробовать приготовить шикарное блюдо самостоятельно?

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монако ограничивает доступ в рестораны после просьбы Франции

3. Восхищайтесь классическими автомобилями

Историческое ралли Монте-Карло (Rallye Monte-Carlo Historique) — это особое событие для любителей гонок в Княжестве. 24-ое ралли — далеко не среднестатистическая автомобильная гонка. В ней смогут участвовать только автомобили, уже принимавшие участие в ралли Монте-Карло в период между 1911 и 1980 годами.

В 2021 году в рамках ралли все автомобили покинут Монте-Карло и пройдут через юг и юго-восток Франции. Мероприятие завершится торжественным ужином и церемонией награждения. Более подробная информация: Автомобильный клуб Монако.

© Автомобильный клуб Монако

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовы посетить Автомобильный клуб Монако виртуально?

4. Посмотрите современное цирковое кабаре

На эспланаде Гримальди Форума зрителей приветствует Богемия, современное цирковое кабаре-шоу. Шоу воссоздает атмосферу кабаре вплоть планировки площадки: вместо отдельных мест зрители забронируют целые столы, чтобы насладиться шоу с друзьями и семьей. Среди выступающих будет бывший артист Цирк-дю-Солей (Cirque du Soleil) и победитель циркового фестиваля в Монте-Карло, получивший звание «Бронзовый клоун». Подробнее: Форум Гримальди.

© Гримальди Форум

5. Откройте для себя красоту керамики

«Керамика не бесполезна», — сказал однажды Поль Гоген. Французский художник, который начал экспериментировать с формой в конце 1880-х годов, в конце концов вознесет эту практику в ранг искусства. «История керамики» задумана как переход между мастерской и произведением искусства.

На выставке представлено 120 керамических изделий, в том числе работы местных мастеров и самого Пабло Пикассо. Более подробная информация: Nouveau Musée National Monaco.

© Nouveau Musée National Monaco

>> СМОТРИТЕ ВИДЕО: Путешествие в прошлое в Музее доисторической антропологии Монако

6. Смотрите балет, не вставая с дивана

Балет Монте-Каро запустил потоковый сервис — новую видео-платформу, работающую по подписке. Зрители могут выбирать угол зрения и имеют доступ к выступлениям и к закуслисной жизни. Например, можно следить за репетициями танцоров. Подробнее: BMC Stream.

Core Meu © Балет Монте-Каро

>> СМОТРИТЕ ВИДЕО: За кулисами одной из лучших танцевальных академий в мире

7. Откройте для себя Монако: даже дома из другой страны

Есть еще два способа заново открыть для себя Княжество. Серия видео «Посетите Монако» рассказывает о тесных связях, которые объединяют Монако с 10 странами. С помощью сервиса Monaco 360 можно посетить Княжество, находясь в любой точке мира — сервис виртуального путешествия был запущен во время первой волны коронавируса.