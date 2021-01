Même en temps normal, le mois de janvier peut être quelque peu maussade. Pour éliminer le blues hivernal, nous avons sélectionné pour vous ce que la Principauté a de meilleurs à offrir durant les quatre prochaines semaines (même si vous ne pouvez pas être sur place).

1. Faire de la patinoire sur le Port Hercule

Chaque hiver, le Stade Nautique Rainier III est transformé en une patinoire en plein air pittoresque juste en face du célèbre port de Monaco où sont amarrés les yachts les plus luxueux de la planète. Malgré le coronavirus, la piste de patinage de 1000 m2 devrait rester ouverte jusque début mars. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de la Mairie de Monaco.

© Gouvernement princier / Michael Alesi

2. Profiter d’un repas somptueux et festif

Les hôtels et restaurants de la Société des Bains de Mer, incluant le restaurant star Louis XV avec trois étoiles au Michelin, resteront ouverts pour les vacances et jusqu’au 10 janvier. Après ça, vous pourrez encore vous délecter des restaurants locaux tant que vous disposez d’une réservation d’hôtel monégasque. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à suivre le chef étoilé Marcel Ravin sur Instagram pour copier ses délices !

3. S’émerveiller devant des voitures classiques

Le Rallye Monte-Carlo Historique est un événement à ne pas manquer pour les amateurs de courses de la Principauté. Cette 24e édition n’est pas une course automobile ordinaire : seules les voitures qui ont participé au rallye de Monte-Carlo entre 1911 et 1980 peuvent y participer.

Pour l’édition 2021, toutes les voitures partiront de Monte-Carlo et traverseront le sud et le sud-est de la France. L’événement se terminera par un dîner de gala et une cérémonie de remise des prix. Plus de détails sur le site de l’Automobile Club de Monaco.

© Automobile Club de Monaco

4. Regarder un cabaret de cirque contemporain

Le Grimaldi Forum accueillera Bohemia, un spectacle de cabaret de cirque contemporain. Le spectacle permettra de revivre l’atmosphère et les délices du cabaret, jusqu’à la disposition même des lieux. À la place des sièges individuels, les spectateurs réserveront des tables entières, pour profiter du spectacle entre amis et en famille. Parmi les artistes figurent un ancien membre du Cirque du Soleil et un clown de bronze du Festival du Cirque de Monte-Carlo (malheureusement annulé cette année). Plus de détails sur le site du Grimaldi Forum.

© Grimaldi Forum

5. Découvrir la beauté de la céramique

« La céramique n’est pas futile », a dit un jour Paul Gauguin. L’artiste français, qui a commencé à expérimenter cette forme vers le XIXeme siècle (1880), finira par élever cette pratique au rang d’art. L’histoire de la céramique est envisagée comme un croisement entre un atelier et un cabinet de curiosités. L’exposition présente 120 céramiques, dont des pièces d’artisans locaux et de Pablo Picasso. Plus de détails sur le site du Nouveau Musée National Monaco.

© Nouveau Musée National Monaco

6. Regarder un ballet depuis son canapé

Les Ballets de Monte-Carlo viennent de lancer BMC Stream, la nouvelle plateforme de vidéo à la demande de la compagnie. Les spectateurs peuvent choisir l’angle de vue et avoir accès aux coulisses des spectacles. Par exemple, il est possible de suivre les danseurs en coulisses ou de regarder les répétitions. Plus de détails sur le site bmcstrean.com.

Core Meu © Les Ballets de Monte-Carlo

7. Découvrir Monaco et au-delà depuis chez soi

Il existe deux autres façons de (re)découvrir la Principauté. Tout d’abord, dans une série de vidéos, Visit Monaco vous permet de découvrir les liens étroits qui unissent Monaco à 10 pays. La première vidéo vous emmène dans un voyage à travers les Ballets du Bolchoï et les Ballets de Monte-Carlo. Ensuite, vous pouvez défier les lois de la gravité avec Monaco 360, un voyage virtuel éblouissant lancé lors du premier confinement.