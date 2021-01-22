











Нападающий футбольного клуба «Монако» Виссам Бен-Йеддер (Wissam Ben Yedder) выступил на пресс-конференции накануне матча с «Марселем», который пройдет в субботу в 21.00 на стадионе Луи II. Отрывки.

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Матч против «Монпелье»

«Я не особо переживал из-за того, что не удавалось забить. Это часть жизни футболиста и нападающего. Я себя знаю и понимал, что снова забью. Я забил в ворота «Монпелье» головой. Нельзя отрицать, что у меня была голевая пауза длинною в 4-5 матчей, такое случается на карьерном пути футболиста. Но если на этом отрезке команда набирала очки, то это главное. Нужно признать, что для нападающего важно забивать, чтобы не терять уверенность в себе, но, повторюсь, я знал, что снова забью».

О связке с Кевином Фолландом

«Кевин очень сильный футболист, который заработал себе отличную репутацию в Бундеслиге. Мы действительно отлично взаимодействуем с Кевином, и в игре все складывается, а это главное. Пока у нас с ним хорошее взаимопонимание, позволяющее команде набирать очки, я доволен. Но, повторюсь, у нас отличные взаимоотношения с ним. Мы стараемся комбинировать на поле. Даем друг другу советы и делаем это не только на поле».

Взгляд на «Марсель»

«Мы видели, что сейчас они испытывают трудности. Но они остаются сильной командой, которая выступала в Лиге Чемпионов, так что нужно быть аккуратными. Я думаю, что наши шансы в матче с ними 50 на 50. Мы в любом случае постараемся наилучшим образом подготовиться к этой встрече. Нам известно, что у «Марселя» многое будет поставлено на карту в этом матче. Но мы играем у себя и постараемся добиться результата, чтобы продолжить свою победную серию».