











Вечером 15 января футбольный клуб «Монако» в третий раз подряд одержал победу в матче Французской Лиги 1. Матч между «Монако» и «Монпелье» закончился с счетом 2:3.

Это третья подряд победа «Монако» в 2021 году.

Подопечные Нико Ковача (Niko Kovac) завоевали необходимые очки — «Монако» укрепляет свои позиции в турнирной таблице, сохраняя за собой четвертое место.

Отрыв в первом тайме

После первого тайма игроки «Монако» вели с большим отрывом (0:3), однако во второй тайме футболисты «Монпелье» включились в игру, забив два гола. Игрок «Монпелье» Эли Ваи (Elye Wahi ) сократил отставание своей команды до двух голов, забив ударом слету на 64-й минуте (1-3), а затем Анди Делор (Andy Delort) воспользовался передачей с фланга (2-3).

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Благодаря характеру, подопечные Нико Ковача смогли добыть победу в третьем матче подряд.

«Одно из лучших выступлений команды на выезде»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал матч с «Монпелье» одной из лучших игр, которые команда провела на выезде. «Мы показывали хорошую игру на протяжении часа, команда уверенно сыграла в обороне, в том числе благодаря тройке защитников. Мы переиграли соперника в созидательном аспекте. Наша команда была хорошо организована. Это было ключом к успеху в начале матча», — сказал главный тренер клуба.

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Этот матч запомнился спасительным дублем Виссама Бен-Йеддера и десятым голом Кевина Фолланда в этом сезоне.

Следующий матч чемпионата Франции состоится в субботу. «Монако» сыграет с «Марселем» на стадионе «Луи II» (21:00, при пустых трибунах).