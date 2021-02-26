











Как и в 2020 году, Красный Крест Монако продолжает свою работу, которая становится еще более важной во время пандемии.

2021 год не стал временем отдыха: деятельность Красного Креста Монако продолжается и расширяется. Принимая во внимание опыт прошлого года, Красный Крест Монако направляет усилия на предотвращение передачи коронавируса.

В сотрудничестве с Княжеским правительством Красный Крест распределяет средства индивидуальной защиты среди медицинских работников. Некоторые из них также проходят обучение: в январе 44 работника по уходу на дому прошли курсы. Волонтеры также посещают изолированных и рожениц, и продолжают информировать людей в центре Covid-19.

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Социальная служба работает постоянно

Даже если борьба с Covid-19 в Княжестве занимает большую часть времени, Красный Крест Монако не отказывается от своей социальной роли. С самого начала кризиса в области здравоохранения Социальная служба оставалась постоянно открытой для оказания помощи всем уязвимым людям.

Прежде всего — дети, пострадавшие от закрытия школ. Сеансы поддержки, помощь в выполнении домашних заданий и возобновление индивидуальных занятий после февральских каникул. Также важно поддерживать связь с домами престарелых, поэтому Красный Крест отмечал дни рождения жителей и присылал рождественские подарки.