











Футбольный клуб «Монако» одержал пятую победу подряд в матче с «Нантом» в гостях со счетом 2:1.

В 2021 году ФК «Монако» остается непобежденным. Клуб находится в пределах трех очков от места в Лиге чемпионов, так как голы Гильермо Марипана и Кевина Волланда (Guillermo Maripan, Kevin Volland) обеспечили максимальное количество очков.

Гильермо Марипан забил четыре гола в последних пяти матчах, в то время как Кевин Фолланд забил шесть голов в последних семи матчах — этот дуэт в последнее время был ключевым для подопечных Нико Ковача.

Опережая команду Раймонда Доменеха (Raymond Domenech) по количеству ударов (14-9), владению (67,7%-32,3%), проценту успешных пасов (85%-70%), законченным дриблингам (12-8), угловым (8-2) и воздушным передачам (17-8), ФК «Монако» стал достойным победителем.

Сделав лишь одно изменение в стартовом составе по сравнению с прошлой неделей, Нико Ковач передал Крепину Диатта(Krepin Diatta) стартовый дебют, и его решение сохранить фланг как можно более уравновешенным снова окупилось для хорватского менеджера.

Однако ФК «Монако» все же пропустил гол, когда состав «Нанта» играл в меньшинстве.

К счастью, «Монако» продолжило свою выдающуюся серию. Надеемся, команде удастся одержать еще одну победу в среду вечером в матче с «Ниццей».