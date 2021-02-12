











9 февраля Князь Альбер II торжественно открыл картину Маркоса Марина «Grace Forever». На открытии присутствовали участники художественного проекта, посвященного Княгине Грейс.

С 22 декабря оптический портрет Грейс Келли занимает центральное место в родильном отделении больницы Княгини Грейс. Этот портрет отдает дань уважения наследию Княгини Грейс, напоминая о ее гуманитарной деятельности и потрясающей внешности.

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«Grace Forever» — часть одноименного художественного проекта под руководством Лучианы де Монтиньи. Президент проекта Brasil Monaco Project хотел создать что-то особенное в преддверии 90-летия Грейс Келли.

Художник и друг Княжества

Художник бразильского происхождения Маркос Марин имеет прочные связи с Монако, в том числе с Княжеской семьей. В 2004 году художника пригласили показать свои таланты в Княжестве. Маркос Марин специализируется на оптическом искусстве, его работы выходят за рамки живописи, так как за последние 20 лет он создал множество скульптур. Его работы посвящены портретной живописи и теме идентичности.

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Княгиня Грейс не впервые вдохновляет художника. Маркос Марин ранее писал портрет Княгини, который сейчас выставлен в Новом национальном музее Монако. Однако его связи с княжеской семьей на этом не заканчиваются, поскольку он также разработал официальный памятник, посвященный Князю Ренье.