











День в день, спустя год после начала локдауна в Монако, Князь Альбер II дал интервью новостному каналу Monaco Info. Наше издание предлагает читателем выдержки из этого разговора.

Пандемия затянулась

Когда Князя спросили, ожидал ли он, что кризис продлится так долго, Альбер II объяснил, что «об этом вирусе мы в начале ничего не знали. Это была беспрецедентная ситуация», он думал, что «кризис продлится всего несколько месяцев». Уже прошел год, как вирус продолжает бушевать. «Когда мы не знаем, что ждет нас в будущем, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, это вызывает беспокойство и неудобство. Я понимаю разочарование многих людей и то, как сильно все хотят вернуть некую нормальность».

Независимый подход Княжества к борьбе с коронавирусом

Что касается оценки эффективности действий Монако в борьбе с коронавирусом, Князь подчеркнул качество больничных учреждений, а также успешную «координацию между различными службами, медицинскими работниками, ассоциациями и властями». Все объединились во имя всеобщего блага и совместного решения тех задач, которые были поставлены. Что касается мер поддержки граждан, предложенных правительством, то Князь Альберт II подтвердил, что они позволили «экономике функционировать более или менее нормально».

Критика со стороны Франции

В конце 2020 года Княжество было подвергнуто критике со стороны властей французского департамента Приморские Альпы, которые упрекали Монако в том, что бары и рестораны оставались открытыми, несмотря на рост количества заболевших. Князь Альбер II парировал, что в Монако «санитарная ситуация оставалась удовлетворительной, что позволило экономике функционировать нормально», в сравнении с соседями у которых «ситуация этого не позволяла». Суверен также отметил, что ему удалось тогда пообщаться по этому поводу с Кристианом Эстрози, заверив его, что «между двумя сторонами не было враждебности».

Уникальная шанс для окружающей среды

Первый локдаун оказался очень благоприятным для природы, но изменил ли он отношение людей? «Мы увидели, что природа очень сильна. Если негативное воздействие людей снижается, природа берет свое». Как считает глава государства «у нас есть уникальная возможность пойти по другому пути развития, поставив во главе угла устойчивое развитие и борьбу с вредоносными загрязнениями». «Давайте воспользуемся этой возможностью, и на выходе из кризиса отдадим приоритет технологическим инновациям».

Экономика: когда ждать выход из кризиса?

Что касается экономики, Князь Альбер II отметил, что «этот кризис не должен затянуться и на следующий год». Князь отметил, что в данный момент правительство работает над сценариями выхода из кризиса. Необходимо «подготовиться к тому, что выход из кризиса не состоится в самом ближайшем будущем». Отвечая на вопрос о возможности введения нового локдауна, Князь Альбер II отвечает прямо: «Это не самая лучшая идея, мы знаем, что люди совершенно не хотят об этом слышать. Мы сделаем все что в наших силах, чтобы не попасть в эту ситуацию».