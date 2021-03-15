











В воскресенье вечером, в день рождения Князя, ФК «Монако» и «Лилль» сыграли вничью (0:0) на стадионе «Луи II» в присутствии Альбера II и президента клуба Дмитрия Рыболовлева.

А какой бы был подарок на день рождения Суверена – престижная победа над лидером чемпионата Франции! Князь Альбер II с большим интересом посмотрел матч и стал свидетелем сильного в тактическом плане поединка, который закончился безголевой ничьей. Такой исход является несомненно хорошим результатом в игре против «Лилля», который показывает превосходный футбол в этом сезоне.

Стеван Йоветич был близок к победному голу

Монегаски были очень близки к победе в матче. Уже в добавленное время, Стеван Йоветич получил блестящую передачу из глубины поля и нанес удар, почти вплотную, в ближний угол ворот. Майк Меньан (90+1’) отразил удар и избавил монегасков от иллюзий.

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Игра закончилась логической ничьей: обе стороны хорошо защищались, однако матч мог закончиться победой любой из команд, как это показывает опасный момент при участии Йоветича.

© ФК «Монако»

«Монако» продолжает занимать 4-ую строчку в чемпионате

Великолепная оборона «Лилля», лучшая в чемпионате (прим. ред. у «ПСЖ» и «Лилля» по 17 пропущенных мячей) устояла и в этом сложном поединке против «Монако». В то же время подопечные Нико Ковача создали массу моментов у ворот соперника, что дает надежду на хорошее завершение сезона для «красно-белых».

После 29-го тура «Монако» продолжает занимать четвертую строчку перед следующей игрой против «Сент-Этьена». На фоне потери очков у «Лиона» (1-1 против «Ренна») и «ПСЖ» (1-2 против «Нанта»), концовка сезона обещает быть очень увлекательной. Четыре команды, включая «Монако» поборются за чемпионство в этом году.

Президент клуба Дмитрий Рыболовлев вручил подарок Князю Альберу II

По случаю встречи «Монако» и «Лилля», в рамках 29-го тура Лиги 1, Князь Альбер II присутствовал на стадионе «Луи II», чтобы поддержать «красно-белых» в минувшее воскресение 14 марта, в свой 63-ий день рождения. В конце матча Президент клуба Дмитрий Рыболовлев и вице-президент Олег Петров вручили Князю фирменную футболку ФК «Монако» с подписями главного тренера Нико Ковача и всех игроков команды. Также на трибунах стадиона была развернут баннер: «С Днем Рождения, Монсеньор».

Князь Альбер II и Дмитрий Рыболовлев © ФК «Монако»