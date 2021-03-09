











ФК «Монако» завоевал путевку в 1/8 Кубка Франции, обыграв вчера вечером «Ниццу» (0-2) в «Лазурном дерби» на Allianz Riviera. В следующем раунде монегаски встретятся с «Мецом», обыгравшим в 1/16 «Валансьен».

Монегаски очень быстро забыли поражение от «Страсбурга» (1-0) на прошлой неделе (первое в 2021 году) и одержали очень уверенную победу в принципиальном дерби против «Ниццы». Таким образом «Монако» продолжит борьбу за Кубок Франции и сыграет в 1/8 финала.

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Подопечные Нико Ковача продемонстрировали великолепную командную игру. Но индивидуально можно отметить игру Сеска Фабргеса, который играл как в свои лучшие годы, или Кевина Фолланда, который открыл счет на 29 минуте матча, с передачи знаменитого испанца (0-1, 29′).

В трех шагах от финала

ФК «Монако» очень спокойно начал второй тайм. Несмотря на скромные попытки соперника сравнять счет, монегаски удержали преимущество и во втором тайме. Так, на 87 минуте, Рубен Агилар ударом из штрафной площади поставил точку в приниципиальном матче «Лазурного дерби» (0-2, 87′).

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Это победа позволяет монегаскам всерьез задуматься о борьбе за Кубок, так как до финала осталось сделать всего три шага. «Мы хотели доказать, что это поражение в Страсбурге было случайностью», — сказал Фоде Балло-Туре в интервью каналу Eurosport. «Мы провели очень уверенный матч, создав множество моментов, и одержав, в итоге, победу для наших болельщиков. Мы идем дальше».

Следующую встреча «Монако» состоится уже в это воскресение, в которой монегаски сразятся с «Лиллем», лидером чемпионата.