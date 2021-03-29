











26 марта Франция и Монако в присутствии Князя Альбера II подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с терроризмом.

Франция и Монако обязались активизировать судебное сотрудничество по уголовным делам в борьбе с терроризмом. Главная цель состоит в гарантии проведения быстрых, скоординированных и согласованных расследований благодаря объединению человеческих, материальных и правовых ресурсов.

Меморандум о взаимопонимании соответствует различным соглашениям между двумя странами, таким как Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанная в Париже 8 ноября 2005 года, Конвенция о добрососедстве от 18 мая 1963 года и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года.

«Важный шаг в борьбе с терроризмом»

«Это важный шаг в борьбе с терроризмом, который, как известно, может произойти в любой европейской стране», — сказал Робер Желли (Robert Gelli), госсекретарь по вопросам юстиции. «За последние пять лет теракты дважды произошли в соседней Ницце. Решительные, скоординированные действия наших судебных институтов, несомненно, повышают эффективность уголовного реагирования на террористическую угрозу», — отметил он.

Кроме того, присутствовавший на мероприятии министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти (Eric Dupond-Moretti) заверил, что «техническая поддержка национальной антитеррористической прокуратуры и создание совместных следственных групп позволит Монако в случае террористической атаки воспользоваться обширным техническим опытом Франции в интересах следствия и жертв».

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