











Информирование, участие, обмен, помощь… Это четыре столпа монакского отделения Ассоциации женщин-лидеров мирового бизнеса (AFCEM). В рамках серии статей, посвященных Международному женскому дню, мы с удовольствием поговорили с Анн-Мари Нуар, вице-президентом монакского отделения.

Сегодня, за 70 лет существования, ассоциация FCEM присутствует в более чем 120 странах, работает с пятью миллионами компаний на пяти континентах. Монакское отделение было создано в 2004 году.

«В Монако недостаточно часто говорят о женщинах-предпринимателях, хотя они принимают активное участие в эконмическом развитии Княжества», — сказала нам в интервью Анн-Мари. Цель AFCEM — оказать поддержку в привлечении внимания к шестидесяти или около того членам и организовать сеть между ними. По словам Анн-Мари Нуар, «женщины возглавляют компании в самых разных отраслях, будь то косметика, банковское или даже ювелирное дело, ресторанный бизнес».

Быть женщиной-предпринимателем

Совсем непросто совмещать воспитание детей и руководство компанией. Ключ успеха, по словам Анн-Мари, в организации. Однако, эта двойная работа не единственная преграда на пути к успеху в предпринимательстве.

Будучи директором ASEPTA Laboratories, производителя дермокосметической продукции, Анн-Мари Нуар признает, что самое сложное — это «иметь такую же легитимность, как руководитель мужчина». Княжество все больше и больше движется в направлении установления гендерного равенства, что «порой бывает совсем не очевидно в других странах».

Воспитание, как важный аспект на пути к равенству

Отсутствие примеров женского лидерства может быть объяснено «боязнью молодых женщин вступить в подобное приключение». Как считает Анн-Мари, мы должны продолжать объяснять молодым людям, что нет чисто мужских профессий и чисто женских: каждый волен выбирать сам для себя ту профессию, которая ему близка. К счастью, все меняется. Перспектива быть самой себе хозяйкой и самой подбирать людей в свою команду сейчас привлекает все больше и больше молодых женщин.

У мужчин и женщин разный подход к работе, и вместе мы можем добиться еще больших успехов.

«Большие планы на будущее»

После года пандемии AFCEM надеется на восстановления ритма своих проектов в 2021 году. Целый ряд акций увидят свет в ближайшем будущем, как например, обучение по вопросам защиты персональных данных (Общий регламент защиты персональных данных – GDPR), информирование женщин о мерах предосторожности, которым необходимо следовать, и другие темы.

Другой важный проект, очертания которого еще до конца не определены, будет посвящен взаимодополняемости между полами. Действительно, эта борьба за равенство часто воспринимается как борьба против мужчин, но ассоциация хочет показать, что «у мужчин и женщин разный подход к работе, и вместе мы можем добиться еще больших успехов».

Оказать поддержку или стать членом ассоциации AFCEM можно по электронной почте: https://www.afce-monaco.org/contact или по телефону +33 (0) 6 08 26 26 82