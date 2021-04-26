











Князь Альбер II посетил Исторический Гран-при Монако в компании гонщика Жана Алези.

Незадолго до начала квалификации Князь Альбер посетил боксы Исторического Гран-при, где выразил поддержку гонщику из Монако Фредерику Лажу. После этого Князь отправился в паддок на набережной Quai Antoine.

Вместе с Князем за гонкой наблюдали президент Автомобильного клуба Монако Мишель Боэри и посол 12-го Исторического Гран-при Жан Алези. Трое мужчин долго разговаривали в княжеской ложе. В это воскресенье в гонке участвовали автомобили серии F (F1 3 литра с 1973 по 1976 год), в том числе легендарный Ferrari 312 B3, принадлежавший гонщику Ники Лауда.

Зрелищная гонка

Из-за пандемии коронавируса за гонкой могли наблюдать только 6500 человек. В серии B для автомобилей «Формулы-1» до 1961 года победил Гильермо Фьерро Элета на его Maserati 250F. Патрик Блейкни занял поул-позицию в серии А за штурвалом своего FlazerNash. Марк Шоу доминировал в классификации серии D на своем Lotus.

Гонщик Алессандро Каффи врезался в спину Майклу Гансу на его Ferrari 312 в Сент-Девоте. К счастью, это происшествие больше напугало, чем принесло повреждения.

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