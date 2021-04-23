











22 апреля около 21.00 на месте реструктуризации автостоянки «Ларвотто», расположенной на проспекте Княгини Грейс, вспыхнул пожар. Загорелась строительная машина.

Вчера вечером в районе Ларвотто были слышны взрывы. На месте парковки исходил густой темный дым. «Это было очень впечатляюще», — написал пользователь социальной сети Facebook. «Я всегда паркуюсь на этом месте», — добавил другой обеспокоенный пользователь сети.

Мобилизовано 24 пожарных

Колеса загоревшейся строительной машины, припаркованной на стоянке, взорвались под действием высокой температуры. Именно эти взрывы слышали многие жители Княжества. 24 пожарных прибыли на место происшествия после сообщений от местных жителей. Пожарным пришлось действовать быстро, чтобы огонь не распространился на другие автомобили, припаркованные на стоянке. Пожар потушили примерно через полчаса. Пожарные остались на месте, чтобы ликвидировать задымление. К счастью, никто не пострадал.

© Christine Mallet Prevosto / Facebook