











Когда технологические инновации встречаются с лучшими инженерными решениями, получается Esurf. Этим летом на рынок водных видов спорта выходит моторная доска для серфинга.

Эта доска весом всего 24 кг имеет максимальную скорость о 64 км/ч и способна автономно работать в течение 45 минут использования. Все это делает Esurf инновацией в области водных видов спорта.

Несмотря на инновационный дизайн, эта доска предназначена не только для профессионалов. Пользоваться Esurf может любой. За несколько минут доску можно превратить в Ekart (карт) или в Esurf Tube (для более легкого использования).

Идея увлеченного предпринимателя

За дизайном Esurf стоит Флавиен Нейерц (Flavien Neyertz) — двухкратный чемпион мира по серфингу на моторных досках. История Esurf начинается в 2019 году, когда предприниматель из Монако основал компанию COBALT, которая специализируется на электромоторизации. Это позволило создать «зеленую» версию доски.

Экологически ответственный серфинг

На протяжении карьеры в моторизованном серфинге я видел, какое влияние мы оказываем на окружающую среду. Мы хотим изменить практику и действовать в интересах сохранения окружающей среды благодаря нашей уникальной и инновационной технологии. Флавиен Нейерц

В экологически ответственном подходе Флавьен Нейерц хотел создать 100% электрическую доску для серфинга, гарантирующую отсутствие шума и загрязнения. Создатель Esurf привержен сохранению океанов. С каждой продажи Esurf будет сделано пожертвование ассоциации Монако по защите окружающей среды.