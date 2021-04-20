











В Монако началась кампания по набору в Корпус карабинеров Князя Монако в 2022 году. Позиции открыты для всех, кто соответствует ряду условий.

Быть частью Корпуса карабинеров непросто, но и увлекательно. Немногим избранным поручено обеспечивать безопасность Княжеской семьи и самого Княжества. Жизнь карабинеров насыщенна: обучения, события, эмоции.

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Какие условия надо выполнить?

Стать карабинером может не каждый. Чтобы попасть в число 119-ти человек, обеспечивающих защиту Княжеской семьи, нужно быть французом или монегаском в возрасте от 19 до 27 лет и холостым до завершения испытательного срока в один год. Рост кандидатов должен составлять от 1.80 до 2 метров. Карабинеры также не должны иметь татуировок на видимых местах тела.

Кандидаты должны иметь крепкое здоровье и острое зрение, а индекс массы тела должен находиться в промежутке от 19 до 25. Потенциальные карабинеры обязаны уметь плавать и иметь водительские права, а также участвовать в «Дне обороны и гражданства».

Если вас не пугает длинный список требований, заявку можно отправить в Корпуса карабинеров до 30 июня.