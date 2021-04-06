











Сегодня, 6 апреля, в мире отмечают Международный день спорта на благо развития и мира. По этому случаю мы поговорили с Жоэлем Бузу (Joël Bouzou), президентом и основателем организации Peace and Sport, в частности о фото-флешмобе под названием «Белая карта» (White Card), который пользуется невероятным успехом по всему миру в последние годы.

Идея к нам пришла после Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, которая объявила 6 апреля Международным днем спорта на благо развития и мира. Мы решили создать всемирную платформу www.april6.org, на которую поступают пожертвования от крупных организаций, международных федераций, олимпийских комитетов или звезд спорта. Идея этой «белой карты» перекликается с желтой и красной карточками в футболе. Мы хотели подчеркнуть, не негатив, а позитив, картой другого цвета, чтобы охарактеризовать спорт как средство для объединения людей, не взирая на этнические, социальные и религиозные различия — подчеркнуть равенство через правила. Показать белую карточку — означает продемонстрировать приверженность этим ценностям. В прошлом году мы собрали почти 117 миллионов* белых карт, несмотря на Covid-19.

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В этом году мы решили добавить к каждой белой карточке историю, которая стоит за ней. Я могу вкратце рассказать вам свою. У меня было два деда: один социалист, другой сторонник генерала де Голля — в политическом плане они были по разные стороны, но оба сходились на том, что ненавидят немцев, потому что они пострадали из-за двух войн. В 17 лет, будучи молодым спортсменом, я принял участие во франко-германских тренировочных сборах, инициированных Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром, и когда вернулся домой, то признался, что моими лучшими друзьями (на этих сборах) были немцы. Благодаря спорту, мы нивелируем разницу. Спорт — это цемент, который объединяет культуры. Поэтому к нам присоединились международные федерации и спортсмены, чтобы распространить это послание. Белая карта олицетворяет мир через спорт. Я хочу поблагодарить Кристиана Карембеу, Дидье Дрогба, Лауру Флессель, Йоана Блейка, Тедди Ринера, Сию Колиси и Марлен Арнуа.

Просто разместите фото в социальных сетях с хэштегом #WhiteCard с белой карточкой, оставив в описании прожитую вами историю, можно даже небольшую. Каждый может внести свой вклад в эту глобальную акцию, где бы он ни находился. Цель заключается в укреплении мира и социальной сплоченности посредством спорта в сложный период, когда собрания и встречи практически невозможны в связи с пандемией. Важно следовать этим обязательствам. Это помогает защитить себя от замыкания в своей общине, от замыкания на себе и от риска изоляции.

Нам повезло, что мы вместе запустили некоторые онлайн-проекты, в частности, через платформу Peace and Sport by MyCoach. Этот инструмент доступен для наших тренеров и позволил нам продолжать нашу деятельность по всему миру. Недавно, совместно с Международной федерацией скалолазания, мы выступили с инициативой, которая позволяет альпинистам со всего мира присоединиться к кампании, делая фотографии или видео, в дикой природе. Также, в конце года мы проведем Форум в Медельине, в Колумбии.

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Надеюсь, что результаты кампании White Card в этом году оправдают наши ожидания. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы считаем, что мотивация остается неизменной. Многие спортсмены фотографируются с белой картой после своих пьедесталов, потому что хотят поделиться своими ценностями. Спорт — это не только соревнование. Недавно я присутствовал на сессии МОК, в которой также участвовал Монсеньор [прим. ред. титулование Князя Монако]. И в течение следующих пяти лет, эти ценности будут иметь еще больше значение чем результаты. Это отличная возможность.

*6 миллионов в 2014 году, 7 миллионов в 2015 году, 15 миллионов в 2016 году, 43 миллиона в 2017 году, 90 миллионов в 2018 году и 98 миллионов в 2019 году.











Фото: Peace and Sport