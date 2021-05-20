











20 мая стартует 78-й Гран-при Монако. На время проведения четырехдневного мероприятия будет действовать ряд ограничений в отношении заведений общественного питания. Среди них — запрет продажи алкоголя на вынос.

Атмосфера спортивного праздника будет царить в Монако до 23 мая — в Княжестве проходит 78-й Гран-при Формулы-1. На протяжении четырех дней гонки заведения общественного питания должны соблюдать определенные правила, о которых напомнил Департамент общественной безопасности Княжества.

Выключите музыку!

Продажа алкогольных напитков на вынос запрещена. Заведения также должны временно выключить музыку: любое звуковое сопровождение на террасах запрещено с утра 20 мая.

Кафе и рестораны должны следить за предоставлением услуг: с 7.00 до 23.00 бар может работать только если гости будут употреблять алкогольные напитки за столом во время еды.

Как посетить ресторан?

Чтобы пообедать или поужинать в одном и ресторанов Монако, нужно заранее забронировать столик и иметь при себе подтверждающие документы. За столом могут находиться не более шести человек.